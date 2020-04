El presidente Martín Vizcarra aseguró este jueves 16 de abril, en el día 32 del Estado de Emergencia, que un total de 10 mil peruanos varados en el extranjero tras el cierre de fronteras para frenar la propagación del coronavirus en el Perú fueron repatriados.

“Se ha logrado repatriar 10 mil compatriotas”, señaló el mandatario. “Peruanos y peruanas que estando lejos del país, tenían que regresar”, agregó en su habitual pronunciamiento a la Nación.

“Lo hemos hecho a través de un procedimiento que no genere un riesgo en la salud del país. Así que han venido pero a cuarentena”, agregó Martín Vizcarra,quien recordó que los connacionales cumplen cuarentena “en ubicaciones que estén bajo control y mientras que no cumplan sus 15 días no podrán regresar a su domicilio”.

El mandatario precisó durante su habitual conferencia en Palacio de Gobierno que hasta el momento se registran en Perú 12.491 infectados por coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó por su parte la muerte de 274 personas en el país.