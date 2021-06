El científico canadiense Derrick Rossi, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica y fundador de la empresa Moderna, fue contundente respecto al origen de la pandemia de coronavirus y dijo que nació en un laboratorio de Wuhan, China.

“Es un hecho que un laboratorio en Wuhan trabajaba con él y yo estoy convencido de que salió de allí, que se les escapó. No creo que haya sido deliberado, simplemente estaban estudiándolo y hubo un accidente. China lo niega, claro, pero es la explicación que veo más lógica”, dijo Rossi en conversación con El Comercio.

El científico también dijo que en un futuro la humanidad se tope con nuevas pandemias. “Aunque nos olvidamos rápido de otras que hubo, como la gripe de 1918, especialmente los políticos, yo creo que esta pandemia ha sido algo excepcional, aunque no hay duda de que habrá más patógenos que salten a los humanos y causen enfermedades”.

“Espero que estemos más preparados para ello. Y habrá tecnologías que aún desconocemos que nos ayudarán”, agregó.

Con respecto a las variantes del coronavirus, como la Delta originada en India, Rossi sostuvo que es probable que debamos vacunarnos de manera regular. “Es difícil saberlo. Puede ser que la vacuna nos haga generar una inmunidad natural y no sea necesario, pero también puede pasar que el virus cambie o se haga endémico, como la gripe, y tengamos que vacunarnos cada uno o dos años”, profundizó.

Derrick Rossi, que fundó el laboratorio en el año 2010, también aclaró que los “los virus son la unidad evolutiva más perfecta que existe. Saben adaptarse a cualquier inconveniente y puede que este logre adaptarse a la vacuna”.

En busca del origen del coronavirus

Desde hace varias semanas, está recobrando fuerza la tesis según la cual un virus natural (extraído de un murciélago por ejemplo) se habría podido filtrar de un laboratorio. Aunque es muy difícil de comprobar y no hay nuevos indicios, ha habido llamados para investigar más en este sentido.

El informe de la OMS y los científicos chinos consideró esta hipótesis “extremadamente improbable” pero el director de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó nuevas pesquisas.

A mediados de mayo, una quincena de expertos pidieron, en una carta abierta publicada en la revista Science, investigar la hipótesis del laboratorio.

Para el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, se “debe continuar la investigación”, porque aunque “muchos de entre nosotros piensen que es más probable que se trate de un hecho natural (...) no tenemos una respuesta al 100%”. Incluso, el actual presidente Joe Biden ordenó el mes pasado que las agencias de inteligencia investigaran el origen de la pandemia, incluida la teoría de fuga.

A día de hoy, no existen pruebas que demuestren esta conjetura pero “mientras no se encuentre el huésped intermediario, esta hipótesis (...) no se puede descartar”, estimó a finales de 2020 el virólogo Etienne Decroly del CNRS.

“No hay un elemento factual nuevo que haga decantar la balanza en una dirección o en otra”, insiste Olivier Schwartz, aunque recuerda que la transmisión “natural” es la “más plausible”.

Con información de AFP.