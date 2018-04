¿Rey Juan Carlos no quiso que la reina Letizia lo visite en el hospital? [FOTOS]

La imagen de la reina Letizia sigue en el centro de la polémica. El tenso momento entre la esposa del rey Felipe y la reina emérita Sofía durante la salida de la misa del Domingo de Resurrección en la catedral de Palma de Mallorca continúa siendo uno de los temas más comentados en España.



Tras el incidente, la familia real española visitó al rey Juan Carlos en el Hospital Sanitas de La Moraleja, donde fue operado de la rodilla.



Pese a que la reina Letizia y doña Sofía aparecieron sonrientes y cómplices, la prensa española asegura que dentro del hospital las cosas fueron diferentes: el rey Juan Carlos no quiso recibir a Letizia.



Gustavo González, paparazzi y colaborador del programa televisivo español Sálvame, señaló que Letizia no ingresó a la habitación del monarca.



“Letizia no ha visto al rey emérito por deseo expreso de él”, indicó González.



Sin embargo, Voz Populi asegura que el rey Juan Carlos estaría "muy enfadado", pero no con su nuera, sino con la prensa española que, por estos días, habla de un supuesto veto a la esposa del rey Felipe.



"[...] no hubo ningún veto. La reina Letizia entró a visitar a su suegro, al igual que lo hicieron el rey Felipe y la reina Sofía. Es más, según ha podido saber este medio, el rey Juan Carlos 'está muy enfadado por las versiones que se han dado del veto a Letizia'", señala el medio digital.

Letizia impidió que su suegra se tome fotos con sus hijas.