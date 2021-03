Hable sobre los hallazgos de su venta de garaje. Un pequeño tazón de porcelana comprado por US$ 35 en una venta de garaje de Connecticut (Estados Unidos) resultó ser un raro artefacto chino del siglo XV con un valor de entre US$ 300,000 y US$ 500,000 que está a punto de ser subastado en Sotheby’s.

El tazón blanco adornado con pinturas de flores de color azul cobalto y otros diseños tiene aproximadamente 6 pulgadas (16 centímetros) de diámetro. Un entusiasta de las antigüedades se encontró con la pieza y pensó que podría ser algo especial cuando exploraba una venta de garaje en el área de New Haven el año pasado, según Sotheby’s.

La pieza, uno de los siete cuencos de este tipo que se sabe que existen en el mundo, se subastará en Nueva York el 17 de marzo como parte de la Subasta de arte chino importante de Sotheby’s.

El comprador, que no está siendo nombrado, pagó el precio de venta de US$ 35 y luego envió información y fotos por correo electrónico a Sotheby’s solicitando una evaluación. Los expertos de la casa de subastas en cerámica y arte chino, Angela McAteer y Hang Yin, reciben muchos correos electrónicos de este tipo cada semana, pero este es uno de los que sueñan.

“Fue evidente para los dos de inmediato que estábamos viendo algo realmente muy, muy especial”, dijo McAteer, vicepresidente senior de Sotheby’s y director del Departamento de Obras de Arte de China. “El estilo de la pintura, la forma del tazón, incluso el color azul, es bastante característico de ese período de porcelana de principios del siglo XV”.

Confirmaron que era del 1400 cuando pudieron verlo en persona. No hay pruebas científicas, solo ojos entrenados y manos de especialistas. El cuenco era muy suave al tacto, su vidriado era sedoso y el color y los diseños son característicos de la época.

“Todas las características y sellos están ahí que lo identifican como un producto del período Ming temprano”, dijo McAteer.

McAteer y Yin determinaron que el cuenco se remonta a principios de la década de 1400 durante el reinado del emperador Yongle, el tercer gobernante de la dinastía Ming, y fue hecho para la corte de Yongle. Se sabía que la corte de Yongle había introducido un nuevo estilo en los hornos de porcelana en la ciudad de Jingdezhen, y el cuenco es un producto por excelencia de Yongle, según Sotheby’s.

El tazón tenía la forma de un capullo de loto o un corazón de pollo. En el interior, está decorado con un medallón en la parte inferior y un motivo cuatrifolio rodeado de flores. El exterior incluye cuatro flores de loto, peonía, crisantemo y flor de granada. También hay patrones intrincados en la parte superior tanto del exterior como del interior.

McAteer dijo que solo se sabe que existen otros seis tazones de este tipo, y la mayoría de ellos se encuentran en museos. No hay otros en los Estados Unidos. Hay dos en el Museo del Palacio Nacional en Taipei, Taiwán, dos en los museos de Londres y uno en el Museo Nacional de Irán en Teherán, según Sotheby’s.

Cómo terminó el tazón en una venta de garaje de Connecticut sigue siendo un misterio. McAteer dijo que es posible que se haya transmitido a través de generaciones de la misma familia que no sabían lo único que era.

“Siempre es bastante sorprendente pensar que todavía sucede, que estos tesoros se pueden descubrir”, dijo McAteer. “Siempre es muy emocionante para nosotros como especialistas cuando algo que ni siquiera sabíamos que existía aquí aparece aparentemente de la nada”.

Fuente: AP

