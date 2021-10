Mary Kay Letourneau era una profesora de primaria que se volvió “famosa” en Estados Unidos por haber abusado sexualmente de Vili Faulaau cuando tenía 12 años. Esta historia tuvo un polémico final luego que un amigo cercano a la mujer confesara el remordimiento de la maestra antes de fallecer en 2020 a causa de cáncer.

“Al final de tu vida, comienzas a reevaluar muchas cosas, y ella estaba tratando de hacer las paces, no solo con los demás, sino consigo misma”, dijo el amigo de Letourneau en una entrevista para la revista People, en la que explicó que recibió una carta de ella seis semanas antes de su muerte.

“Al final, [la cuestión] fue que ella entendió a un nivel muy profundo que realmente había arruinado su vida y la vida de muchas otras personas en 1996, se dio cuenta de que, aunque las cosas salieron relativamente bien, ella era responsable de una amplia franja de destrucción por sus acciones. Se disculpó con mucha gente por muchas cosas”, continuó.

¿Cómo se desarrolló la historia?

En 1996, Letourneau fue sentenciada a más de siete años en prisión por “abuso infantil” tras confirmar su relación con el entonces estudiante de sexto grado. Posteriormente anunció estar embarazada de Faulaau antes de que el adolescente cumpliera 15 años.

Cuando Vili Faulaau cumplió la mayoría de edad solicitó a la Corte retirar la orden de restricción contra la recién liberada para que ambos puedan reencontrarse. En 2005 contrajeron matrimonio y formaron una familia junto a sus dos hijas en el estado de Washington.

El vínculo duró 12 años hasta que Faulaau pidió el divorcio. La exprofesora contrató a David Gehrke, un abogado de alto perfil, para manejar el caso y conocer a profundidad la relación entre Letourneau y Faulaau por más de veinte años.

“No me sorprende que se hayan casado, y no me sorprende, en esta época, que se estén separando”, reveló Gehrke a la revista People en 2017.

La persona que recibió la carta de Mary Kay Letourneau dijo que ella entendió que su accionar fue ilegal e inmoral. “Lo que ella hizo no debe de ser emulado bajo ninguna circunstancia, ella entendió esto muy claramente hacia el final de sus días, sentía mucho remordimiento”.

La exdocente falleció en 2020, pero mientras atravesaba sus últimos momentos de vida solía escribir un sinfín de misivas. “Ella cometió muchos errores en sus 58 años, no solo el gran error que todo mundo conoce, y quería que todos sus seres queridos supieran que lamentaba haberles lastimado”.

