Pequeño con síndrome de Down 'Simon' conmueve al mundo entero al cuidar a su hermanitos con discapacidad | FOTOS

Una historia realmente conmovedora. Un niño de cuatro años, con síndrome de down, se ha ganado los aplausos del mundo entero, cuando su historia fue revelada. El pequeño de nombre Simon ayuda a sus padres adoptivos a cuidar a sus tres hermanitos, uno de ellos que también tiene el síndrome de Down y los otros dos que padecen de parálisis cerebral, en los Estados Unidos.



La inspiradora historia ocurre en Salt Lake City en el Estado de Utah. Simon Clark nació en Bulgaria, pero fue adoptado por Nicol y Jeremy. Junto a sus tres hermanos adoptivos ellos viven una historia de mucho cariño y ternura.



The Daily Mail publicó un reportaje en el que narran como el pequeño Simon le da de comer y viste a sus tres hermanitos. Incluso los acompaña a dormir y se despide de ellos con un beso de buenas noches.

Nico y Jeremy contaron que desde que Simon llegó a su hogar, siempre ha estado pendiente de sus hermanitos, pese a que aún no sabe hablar inglés, muestra un cariño realmente conmovedor con estos pequeños.



Pese a los problemas que pueden ocurrir por la salud de los pequeños, sus padres siempre encuentran una solución y la llegada de Simon ha sido una bendición para ellos.

" Simon pasa mucho tiempo con sus hermanos, está pendiente de ellos, juega con ellos y hace que cada día sea más agradable", comentaron los felices padres.



Tal como se puede ver en las fotografías, la ternura de Simon con sus hermanitos en su nuevo hogar es realmente conmovedora.