Padres de familia juntaron más de 2 millones de dólares ahorrando 8 años y se jubilan a los 40 años

Una pareja de casados ahorraron más de 2 millones de dólares durante ocho años para jubilarse de sus trabajos y ahora disfrutar de sus salarios. Christina, (41) y Amon Browning (39), residentes en San Francisco, California (Estados Unidos) , no trabajarán nunca más.



Tienen dos hijos, Sunoa y Melea, de 13 y 11 años, respectivamente, que ahora podrán pasar más tiempo con sus padres.



La familia-ahora está viviendo en Lisboa (Portugal)-se unió a un plan de ahorros de Financial Independence Early Retire, un movimiento conocido como FIRE en Estados Unidos.



Christina, una abogada federal que ganaba 70 mil dólares al año y Amon, un planificador urbano que podía ganar 100 mil dólares al año, utilizaron este dinero para invertirlo en compra y venta de casas, además cambiaron su lujoso BMW por una minivan usada, el cual utilizaron para hacer taxi por aplicativo sin descuidar sus trabajos.



"Tienes que saber que lo puedes hacer. Toda está en tu mente", comentó Amon a un medio estadounidense.



El padre de familia quería jubilarse, pero cuando solo recibió un diploma por 10 años de trabajo en su compañía, quiso virar en otro camino.



"La idea de trabajar 30 años más en un cubículo y perderme la vida afuera me volvía loco", agregó Amon que ahora puede pasar más tiempo con sus hijos menores.



En julio, tras renunciar a sus trabajos, se mudaron a Portugal por su clima, educación, seguro social y bajo costo de vida, donde gastan 4,500 dólares mensajes.



Amon, Christina y sus hijos ahora toman clases de portugués, viajan por Europa y hasta tienen tiempo para hacer ejercicios. También tienen un canal de YouTube llamado Our Rich Journey, compartiendo secretos de cómo ahorrar para disfrutar de una jubilación anticipada.