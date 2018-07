Estados Unidos: Fue asesinado en robo y su familia lo vela frente a la televisión, con sus videojuegos y comida favorita

¡Para no creerlo! La familia de un joven asesinado en Estados Unidos quiso despedirse de él de una manera muy original. Es así que contrataron un servicio fúnebre, que aunque muchos puedan considerar grotesco, otros encuentran en él la mejor forma de reconfortarse.



Renard Matthews tenía 18 y vivía en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos . El pasado 25 de junio le robaron y lo mataron a tiros mientras paseaba a su perro. Su asesinato golpeó fuertemente a su familia, que decidió honrarlo con las cosas que más le gustaban.

La familia de Renard decidió embalsamar su cadáver y ponerlo en una típica postura suya: estaba sentado sobre una silla, llevaba una camiseta de Irving Jersey, tenía un mando de PlayStation en una de sus manos y miraba fijamente al televisor. A su lado, había una bolsa de Doritos y una gaseosa.

La funeraria Charbonnet Labat Glapion fue la encargada de realizar el servicio de Renard. Según una entrevista con Yahoo Lifestyle, han hecho realidad las peticiones más extrañas, como un baterista frente a su instrumento, un hombre vestido de Linterna Verde, un anciano en su auto, entre otros.

Asimismo, en el 2014 la funeraria se encargó del último adiós de Miriam 'Mae Mae' Burbank, una mujer de 53 años que fue colocada con una cerveza, un cigarrillo y un cenicero. Asimismo, sus uñas estaban pintadas de negro y dorado, los colores de su equipo de fútbol americano favorito: los Saints de Nueva Orleans.

La familia de la mujer indicó que velarla de esa manera ayudó a asimilar mejor su pérdida. "Al entrar sentí que estaba en su casa y no me dolió demasiado. Es como si no estuviera muerta. No es como en una funeraria. Es como si estuviera en la habitación con nosotros", indicó su hermana Sherline Burbank a WGNO.

Cabe indicar que este tipo de servicios fúnebres ha sido catalogado como 'embalsamamiento extremo', según informó ABC News. Ha cobrado mucha popularidad sobre todo en Puerto Rico, donde sus clientes dejan volar su imaginación para dar el último adiós a sus seres queridos.



El cuerpo de Fernando de Jesús Díaz Beato fue preparado de forma que reflejara su estilo personal (Foto: REUTERS / Alvin Báez).

El cuerpo de Víctor Pérez Cardona, de 73 años, fue velado en el interior del taxi que conducía (Foto: Ricardo Arduengo / AP Photo).

El cuerpo de Renato García fue vestido como el superhéroe Linterna Verde para su funeral de 2015 en San Juan, Puerto Rico (Foto: AP Photo / Ricardo Arduengo).



