Envió 159 mil mensajes de texto a empresario con el que tuvo una cita después de hacer 'match' en Tinder 

En Estados Unidos, una mujer de 33 años se encuentra en prisión por enviar 159 mil mensajes a un empresario después de tener tan solo una cita tras conocerse en Tinder.

Jacqueline Ades, originaria de Arizona conoció al empresario-de quien se desconoce su identidad-, a mediados de 2017, a través de Tinder.



Después del primer y único encuentro, Jacqueline Ades comenzó a enviar mensajes de texto al empresario. Aunque los primeros fueron respondidos, los siguientes fueron ignorados, pues el hombre pidió a la joven que no insistiera porque no quería tener nada con ella.



Según el New York Post, Jacqueline Ades hizo caso omiso y continuó enviando hasta cerca de 500 mensajes de texto por día que iban desde románticos hasta amenazas de muerte.



“Haría sushi de tus riñones y palillos de tus huesos de la mano”, fue uno de los tantos mensajes que escribió la mujer.



El empresario denunció a Ades cuando vio su auto estacionado afuera de su casa y hasta irrumpió en su hogar para 'vivir' mientras él estaba en viaje de negocios.



Aunque en un primer momento fue detenida y salió bajo fianza, un mes después volvió a prisión por no presentarse a una audiencia del juzgado.



"Pensé que solo haríamos lo que todos los demás hacían y nos casaríamos, pero eso no fue lo que sucedió", dijo la mujer en prisión que ahora espera el juicio por acoso.