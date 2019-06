Ingresaron a su casa, la dejaron limpia y ordenada y no robaron nada: el extraño allanamiento a una vivienda.

En Marlborough, Massachussetts(Estados Unidos), Nate Roman se sorprendió cuando, al volver del trabajo, descubrió que habían ingresado a su casa, sin embargo, para su sorpresa, no entraron a robar sino para limpiar y ordenar su vivienda. Incluso, dejaron en forma de origami el rollo de papel higiénico.

Roman posteó este insólito hecho en su cuenta de Facebook. Allí, explicó que estos 'extraños' le limpiaron las habitaciones y le hicieron las camas.



"Un extraño entró en mi casa. Es posible que olvidara cerrar la puerta trasera, no rompieron nada mientras entraban. Suelo olvidar poner la alarma por el día, y desgraciadamente fue lo que ocurrió, así que no tengo vídeos, pese a tener cámaras (de vigilancia). ¿Preparados para la parte extraña? No sólo no se llevaron nada (que yo haya visto), sino que el propósito de la visita fue limpiar mis cuartos de baño y habitaciones. Hicieron las camas, aspiraron las alfombras, fregaron los retretes y dejaron rosas de papel higiénico", indicó Nate Roman.



Según Nate, su "mejor teoría" es que un servicio de limpieza se confundió de dirección e ingresó a su vivienda, pues "no había notas ni nada".



En declaraciones al Boston Globe, Daniel Campbell, sargento de Policía de Marlborough, indicó que es un caso aislado.



Por ahora, el único testigo de la limpieza de la casa fue Red, la iguana de Nate, que, evidentemente, no puede dar mucho testimonio de lo sucedido.