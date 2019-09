Madre obliga a los amigos de su hijo a firmar un estricto contrato si se quedan a dormir en su casa

La madre más estricta del mundo. Una mujer se ha vuelto famosa por hacer firmar un contrato a los amigos de su hijo que se quedan a dormir en su casa. Para la estadounidense es vital que se sigan las reglas que ella impone.

La captura de pantalla del contrato se compartió en Reddit. En el documento hay cuatro reglas que los amigos deben aceptar si se quedan a pernoctar en su casa o el castigo puede ser muy severo.



La primera regla establece que no se tocarán ni se harán cosquillas. "Acabará en la separación inmediata hasta que se vaya del hogar", se indica.



El segundo punto es el cambio de ropa: "Se realizará de forma independiente y en un espacio privado con el individuo y no en compañía de nadie más. Esto significa que nadie se quedará desnudo ante otra persona".



La tercera regla es no hacer ruidos con los celulares: "No está permitido, y si no hacen caso esos privilegios acabarán revocados".



Finalmente, la cuarta regla sostiene que los menores no deben hacer bulla: "No se tolerarán las quejas y se alientan las solicitudes constructivas en un tono de voz tranquilo y educado".



Pese a las reglas con contrato, la mujer ofrece un almuerzo al acompañante que pasara la noche con su hijo. El documento indica que las normas van dirigidas a "que todos los habitantes de la casa e invitados se sientan a gusto y a salvo".



"Si mi comportamiento está por debajo de los estándares, las futuras fechas de juego o las horas de sueño podrían no volver a ocurrir sin una consideración y estipulación serias", concluye el contrato que ha sido criticada por los usuarios en Reddit.