El mejor vibrador tecnológico femenino que fue vetado por "inmoral, obsceno, indecente y profano" recuperó su premio

Durante la última edición del CES (Consumer Electronics Show) de las Vegas (Estados Unidos) se vetó a Osé, que fue considerado como el mejor vibrador tecnológico femenino, por "inmoral y obsceno", sin embargo, tras varios meses de analizar la situación, la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA, por sus siglas en inglés), organizadora del popular evento indicó que cometieron un error y que el aparato tecnológico recuperó su galardón.

El vibrador, que fue considerado como el mejor consolador femenino hasta la fecha jamás inventado, utiliza micro-robótica para imitar los movimientos de la boca de un ser humano.



En 2018, recibió el premio honorífico en la categoría de Robótica y Drones del CES, otorgado por la propia CTA. Sin embargo, la misma organización decidió dar un paso atrás, retirándole el galardón a la compañía creadora, Lora DiCarlo, así como prohibirlo en su exhibición en Las Vegas.



Tras estudiar detenidamente el hecho, la CTA devolvió este mes el premio a la CEO de la empresa, Lora Haddock. No obstante, aún no se determina si podrá participar en el próximo CES.



Cuando la noticia estalló, generó gran controversia, pues mientras los hombres tienen grandes ofertas sobre estos temas, las mujeres no tienen mucha opción para escoger en la industria de la tecnología sexual.



Aunque la CTA argumentó que le retiraron el premio por ser "inmoral, obsceno, indecente y profano", ahora le pidieron disculpas a la empresa que consideró la situación como extremadamente machista al tratarse de un sector dominado por hombres.



La CTA indicó que "no actuó de manera correcta". También se criticó que la organización no sabe aún como afrontar estos desafíos tecnológicos sexuales.



Del 7 al 10 de enero de 2020 se celebra la próxima edición del CES y se espera que Osé esté presente como el mejor vibrador tecnológico femenino, considerado como el "Santo Grial de los orgasmos".



"Está creado por mujeres para empoderar a las mujeres. Es una nueva tecnología micro-robótica que imita todas las sensaciones de la boca, la lengua y los dedos humanos. Estamos hablando de robótica verdaderamente innovadora", dijo Haddock, agregando que el producto tiene ocho patentes pendientes de aprobación.