Estados Unidos: Millonario compra una isla de 8 millones de dólares y a la semana lo detienen por robo en supermercado

Insólito. Un millonario de los Estados Unidos compró una isla valorizada en 8 millones de dólares, pero al mes siguiente fue arrestado, acusado del robo de diversos artículos (valorizados en 300 dólares) de una tienda Kmart, en el estado de Florida.



Se trata del magnate Andrew Francis Lippi, de 59 años, quien compró dos cafeteras, ocho focos y una sábana de la tienda Kmart, sin embargo días después acudió a la tienda a devolver los objetos comprados.



Grande fue la sorpresa de los empleados de esta tienda de los Estados Unidos, al abrir las cajas de los productos y encontrar otros objetos dentro.

Tras la acusación de robo, Andrew Francis Lippi manifestó que un trabajador de Kmart debió notar que no había nada dentro de la caja de la cafetera. Sobre los focos dijo que no se dio cuenta que eran caras y habían sido cambiados por otros.



El millonario conversó con el Miami Herald y manifestó que prefiere no hablar de lo sucedido, aunque reconoció que la acusación de 'robo' es delicada.

Precisamente días antes del arresto, Andrew Francis Lippi compró la isla Thompson ubicada cerca de Cayo Hueso (en el archipiélago de los Cayos).



Lippi también es propietario de la mansión 'Real World' en Key West Florida, la misma que sirvió para alberga la temporada 17 de la serie Real Word de MTV.