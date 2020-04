¡IMPRESIONANTE! Este lunes 27 de abril, en plena pandemia por el coronavirus en el mundo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó de manera oficial tres videos que muestra ‘objetos voladores no indetificados’, más conocidos como ‘OVNIS’.

Según se puede ver en los sorprendentes registros, unos objetos voladores se mueven rápidamente mientras son grabados con cámaras infrarojas. Asimismo, en dos de los videos es escucha a los agentes del Pentágono reaccionar sorprendidos y decir que podrían tratarse de drones.

Cabe indicar que estos videos ya habían salido a la luz en 2017, cuando fueron difundidos por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars. En 2019, la Marina de los Estados Unidos reconoció que los clips eran verdaderos y ahora, meses después, los difundió para ‘aclarar cualquier duda errónea del público sobre si las imágenes eran reales o no, o si hay algo más en los videos', dijo un vocero del Pentágono.

El Pentágono difunde oficialmente tres videos de ovnis

Hace tres años, uno de los pilotos que vio el objeto dijo a CNN que se movía de maneras que no podría explicar. “Esto fue extremadamente abrupto, como una pelota de ping pong que rebota en una pared. Golpearía e iría para otro lado”, dijo el marine retirado David Fravor.

