La prestigiosa escuela jesuita Regis High School en Manhattan, decidió destituir al religioso que estaba al mando de la institución tras recibir denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra.

Según informó The New York Post, la escuela, que cuenta con el doctor Anthony Fauci entre sus ex alumnos notables, explicó que tiene la intención de destituir al reverendo Daniel Lahart por una causa. Esta la explican en una carta que fue enviada a la comunidad el día domingo

“La Junta de Fideicomisarios ha determinado, basándose en los hallazgos del investigador externo, el Padre Lahart se involucró en comunicaciones verbales y conductas físicas inapropiadas y no deseadas, todas de naturaleza sexual, con miembros adultos de la comunidad Regis, incluidos los subordinados“, afirma la carta, obtenida por el medio neoyorquino.

Y añadieron en la misma carta: “Esta conducta no fue consensuada y, además, continuó a pesar de las solicitudes expresas de los afectados para que cesara la conducta”.

La escuela privada para varones en el Upper East Side indicó que se enteró por primera vez de las acusaciones a fines de febrero y colocó a Lahart, de 59 años, en licencia administrativa en espera de una investigación.

Con base en los hallazgos del investigador externo, la Junta de Fideicomisarios determinó que Lahart había actuado de manera inapropiada, según dice la carta, enviada por el presidente Anthony DiNovi.

Lahart, quien fue nombrado presidente en 2016, fue invitado a participar en la investigación, pero se negó a hacerlo, escribió DiNovi en dicha letra.

Al sacerdote se le dijo la semana pasada que la junta, después de obtener el visto bueno de la Provincia Este de Estados Unidos de la Compañía de Jesús, tenía la intención de destituirlo de su cargo a partir del 21 de abril.

La junta afirmó que no divulgaría ningún otro detalle sobre las acusaciones “para proteger la privacidad de las personas involucradas. “Les aseguramos que la investigación se llevó a cabo con un compromiso con el debido proceso”, dice la carta.

Y adicionaron: “Por favor, sepa que la Junta no tomó su decisión a la ligera y se tomó en serio su obligación de actuar con transparencia, integridad y compasión al servicio de nuestra comunidad, tanto con respecto al Padre Lahart y a aquellos miembros de nuestra comunidad que resultaron perjudicados por su conducta“.

Un miembro de la comunidad escolar se sorprendió al escuchar las acusaciones contra Lahart. “Él estaba principalmente involucrado en la recaudación de fondos. No había señales que sugirieran esto”, declaró asombrado.

Lahart no pudo ser contactado por teléfono el domingo y no respondió de inmediato un correo electrónico o un mensaje que le dejaron en la escuela. Regis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

