El profesor Haim Eshed, general retirado del ejército de Israel, aseguró que los extraterrestres existen y que en algún momento han entrado en contacto con los humanos, pero se ha mantenido en secreto porque “la humanidad no está preparada” para afrontar la evidencia.

En entrevista con el el medio Yedio Aharonot, reproducida por Jerusalem Post y por la cadena estadounidense NBC, el catedrático de 87 años y exdirector del área espacial de Israel durante 30 años, agregó que existe una “Federación Intergaláctica”, que tiene como objetivo investigar y entender “el material del que está hecho el universo”.

Haim Eshed, quien es un profesor respetado en Israel y dirigió el proyecto de lanzamiento del satélite Ofec, es un gran entusiasta de los seres de otro planeta de quienes afirma están en la tierra hace mucho tiempo.

“Si digo esto ahora y no hace cincos años es porque antes me habrían llevado al hospital por decirlo”, asegura Eshed, que explica más detalladamente la teoría en su libro The Universe Beyond the Horizon (El Universo más allá del horizonte) sobre como los extraterrestres han prevenido desastres nucleares.

“Ahora no tengo nada que perder, tengo mis premios, mis títulos y soy respetado en universidades en el extranjero”, agregó en la entrevista.

En el libro sostiene que los encuentros del tercer tipo son cotidianos en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos que se pusieron en contacto con los extraterrestres hace décadas y que, incluso, el presidente saliente Donald Trump conoce sobre el tema.

Eshed afirmó que Trump estuvo cerca de revelar la existencia de los alienígenas, sin embargo, la “Federación Galáctica” se lo impidió para evitar una histeria en la humanidad porque todavía necesitaba “evolucionar y alcanzar una etapa en la que entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales”.

“Pronto, seguro, nos pondremos en contacto con extraterrestres, nos enseñarán todo lo que saben, la ciencia saltará mil años luz por delante y podemos empezar a viajar en el tiempo-espacio”, concluyó Eshed, quien no presentó evidencia de sus afirmaciones más de allá de su experiencia y lo que escribió en el libro.