La “hermana André”, como la conocen en la residencia de ancianos de la ciudad de Toulon, Francia, tiene 116 años y es la segunda persona más anciana de mundo que ha superado la enfermedad del COVID-19, informó la cadena radial France Info.

Aunque la mayoría de los 88 ancianos que la acompañan en la misma residencia donde vive en Francia se han contagiado de COVID-19 y diez de ellos han fallecido, ella no contrajo síntomas graves, informó el portal Globo Internacional (g1) de Brasil.

Lucile Randon (su nombre civil), la persona más anciana de Europa, fue puesta en cuarentena estricta apenas contrajo coronavirus, el 16 de enero, y estuvo 16 días aislada. Pero oficialmente ya se encuentra fuera de peligro. Este 11 de febrero celebrará su cumpleaños 117 comiendo su postre favorito, la tortilla noruega, reportó la cadena radial France Info.

“Que el buen Dios venga y me lleve pronto. Salir para acompañar a las personas que me cuidan y para que pueda encontrar a mi familia y amigos. 115 años es suficiente, espero que Dios me lleve este año”, dijo la hermana André a France Info en el 2019.

Cuando David Tavella, el encargado de comunicaciones de la residencia de Toulon, le dijo que estaba enferma de coronavirus, ella se preocupó, más que por perder la vida, por las restricciones que podría tener en su rutina, entre otros, sus hábitos religiosos.

“La puso a prueba la soledad que le impone el encierro. Le gusta conocer gente y conversar. Hoy está desconfinada: puede recibir algunas visitas, pero pocas, porque sigue siendo una persona muy frágil“, dijo Tavella a France Info.

¿QUIÉN ES?

Nació en 1904 en el departamento de Gard, Francia, y hasta los 40 años vivía sin vestir de hábito. Ella no era monja en ese entonces, sino profesora e institutriz en familias acomodadas. Hoy, de lo poco que se sabe, tiene ocho bisnietos.

“He tenido muchas desgracias en mi vida. Durante la guerra de 1914-1918, yo era solo una niña, y sufrí como todos los demás. No fue gracioso. Es Dios quien puede decirlo”, comentó a la cadena radial francesa en 2019.

Según Noticias Vaticano, la hermana André se convirtió al catolicismo a los 19 años, pero recién dos décadas después tuvo una “vocación tardía” y por primera vez se unió a las Hijas de la Caridad de París, Francia.

De acuerdo con información de France Info, la devota hoy ya no puede leer, pero trata de estar siempre informada. Quien experimentó la tercera República de Francia, las dos Guerras Mundiales y las siguientes cuarta y quinta repúblicas francesas no pierde el humor y, aunque pasó un buen susto al experimentar el COVID-19, ella sigue adelante.

La hermana André es solo un año menor que la mujer más longeva del mundo, Kane Tanaka, quien cumple años el 2 de enero, según El Milenio de México. Esta anciana japonesa tiene 118 años y fue reconocida por el Récord Guiness en 2019.