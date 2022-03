La tensión se vive por doquier en Kiev en estos días de la guerra Rusia - Ucrania. Ello fue exhibido nuevamente durante la transmisión del periodista chileno Jorge Said, quien realizaba un enlace para el Canal 13 cuando recibió amenazas de los militares, quienes lo disuadieron a punta de disparos.

El reportero chileno-estadounidense es el corresponsal de guerra del Canal 13 en Ucrania y venía dando información sobre la situación que se vive en Kiev en este séptimo día de bombardeos cuando fue interrumpido por los militares.

“Acá vienen los militares de nuevo… y ahora vienen muy agresivos (...) Me esperan un poquito… están apuntándome”, señaló mientras estaba enlazado con el programa “Tu Día” de Canal 13.

Tras ello, él dio media vuelta y cambió de dirección haciendo caso a las órdenes militares, cuando de pronto se escuchó un disparo al aire, causando alarma entre los conductores del programa y también de la teleaudiencia.

¿Qué pasó con el reportero amenazado?

Luego de unos instantes, Jorge Said volvió al aire y dio a conocer que estaba ileso. Tras ello, detalló que los militares ucranianos creen que los espías rusos se están haciendo pasar por ciudadanos y por prensa, por lo cual andan muy nerviosos.

“Estoy muy bien. Lo que pasa es que ellos están haciendo control y aquí hay disparos (...) hoy estaban muy nerviosos con los periodistas, porque les insisto, creen que hay mucha gente espía acá”, complementó.

“Seguramente la instrucción no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo… Aquí hay un problema de idiomas enorme”, sentenció.

