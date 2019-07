Científico de Harvard aseguró que nave extraterrestre se acerca a la tierra y varios alienígenas "ya están aquí"

El profesor Abraham (Avi) Loeb, jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard con más de 30 años en el prestigioso centro, aseguró a The Washington Post que una nave extraterrestre se acerca a la tierra y que varios alienígenas "ya están aquí".

El profesor de Harvard indicó que, desde fines de 2017, astrónomos de Hawai hicieron el primer hallazgo del objeto interestelar: un destello de luz que se movía tan rápido más allá del Sol.



"Una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter, con lo que los primeros extraterrestres ya están aquí", afirmó Loeb refiriéndose al Oumuamua (que en hawaiano significa explorador), llegando incluso a calcularlo con un sistema de complejas ecuaciones.



Loeb también aseguró que los primeros extraterrestres ya llegaron a la tierra desde que "el 19 de octubre de 2017 el telescopio Pan-STARRS, en Hawai, registró un objeto extraño en el firmamento. Se movía tan rápido que sólo podía proceder de algún lugar fuera del Sistema Solar. Se trata de la primera visita que nos llega del espacio exterior de la que tengamos conocimiento".



Pese a que Loeb es un renombrado científico con más de 700 investigaciones, también tiene sus detractores. Es el caso del astrofísico como Ethan Siegel, quien dijo que la presencia de extraterrestres es sensacionalista: "Un ejemplo impactante de la ciencia sensacionalista y mal motivada".



Sin embargo, a Loeb parece no importarle demasiado las críticas, asegurando que no va a cambiar de opinión: "Mucha gente esperaba que una vez que hubiera toda esta publicidad, me echaría atrás. Si alguien me muestra pruebas de lo contrario, inmediatamente retrocederé (...) Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas, y eso me daría aún más tiempo para concentrarme en la ciencia", concluyó el científico.