El escándalo entre Facebook y Cambridge Analytica trajo a la famosa red social una perdida de US$37.000 millones. ¿Cómo un test de personalidad puede terminar en datos robados, chantaje con prostitutas e interferencia política?



The New York Times y The Observer hicieron una tremenda publicación el fin de semana. Todo indica que datos privados de usuarios de Facebook fueron utilizado para manipular psicológicamente a los electores en las elecciones de Estados Unidos en el 2016.



Por su parte , Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, indicó que su empresa "cometió error y asume la responsabilidad del tema".



1. ¿Qué es Cambridge Analytica?



Es una empresa en Londres que se dedica al análisis de datos para desarrollar campañas políticas y distintas marcas. La idea es siempre "cambiar el comportamiento de la audiencia".



La empresa fue fundada en el 2013 bajo el nombre de otra firma similar llamada SCL Group. El encargado era el analista financiero Alexander Nix, hasta el martes pasado, Nix fue expulsado de la firma tras el escándalo.



Cambridge Analytica viene trabajando 25 años en más de 100 campañas política en países como Colombia, Argentina, Brasil y México.



2. ¿Millones de datos privados?



Fueron un total de 50 millones de usuarios de Facebook los que fueron analizados para obtener sus resultados, estadísticas y más. Se indica que esta obra fue realizada por el profesor de la Universidad de Cambridge , Aleksander Kogan.



Kogan desarrolló en el 2013 un test de personalidad en forma de aplicación para ser usado en Facebook.



Fueron un total de 265 mil personas las que llenaron el test y dieron acceso a su información privada y a su red de amigos, sin el consentimiento de estos últimos.



Las políticas de Facebook indican que la recopilación de datos solo son usados para propósito de la misma aplicación y no pueden ser transferidos o vendidos.



3. Elecciones en Estados Unidos



Se indica que con el test de Kogan se podía inferir perfiles psicológicos de cada usuario que había llenado dicha aplicación dentro de Facebook.



De esta manera, Cambridge Analytica logró obtener cual sería el contenido del tema o tono que se usaría en el mensaje para poder cambiar la forma de pensar de los votantes de una manera más indivizualizada.



Cambridge Analytica realizó noticias falsas que luego fuero replicadas a través de las redes sociales, blogs y distintos medios . Esto llevaría a que las mentiras difundidas por Facebook sean punto de debate en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.



4. Política, espías y prostitutas



Fue el lunes pasado que el mundo se paralizó cuando pareció Alexander Nix en un informe especial de Channel 4 News. En el clip se puede apreciar a Nix manifestando algunas prácticas que realiza Cambridge Analytica y ofrece práctica bastantes polémicas para poder desacreditar a políticas a través del uso de espías y prostitutas.



Un periodista de la cadena inglesa (que se hizo pasar por un millonario que busca fortuna en las elecciones de Sri Lanka) le pregunta a Nix si era realizar una "profunda investigación" de un candidato.



"Oh, hacemos mucho más que eso", responde el hasta entonces director ejecutivo de Cambridge Analytica. Nix indica consiste en "ofrecer un trato demasiado bueno para ser verdad y asegurarse que todo quede grabado en video".



Nix indica que sería bueno también enviar unas chicas a la casa del candidato opositor. "Chicas ucranianas que son muy hemosas...eso funcionaría muy bien", sostiene Nix.



La cámara oculta continúa y el director general de la compañía, Mark Turnbull, toma la posta e indica que "lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Malasia y ahora nos estamos moviendo en Brasil, China y Australia".



5. ¿Qué responsabilidad tiene Facebook en este tema?



Mark Zuckerberg parece vivir una pesadilla con todo este meta de espionaje y uso psicológico de la información. Reino Unido ya inició una investigación a Facebook por el acceso a la información privada de los 50 millones de usuarios.



Por su parte, el Parlamento británico citó a Mark Zuckerberg para que pueda sustentar la responsabilidad que Facebook tiene sobre este tema.



"Es hora de escuchar a un alto directivo de Facebook con la suficiente autoridad para ofrecer una explicación detallada sobre este catastrófico fallo de procedimiento", indica la sitación a Mark Zuckerberg.



Facebook indica que ya no es posible que una aplicación acceda a la información personal y de los amigos de los usuarios. Como se recuerda, cuando Kogan desarrolló este test, dicha opción era parte la configuración que cada usuario de Facebook le daba.



"Los usuarios cedieron su información; no hubo infiltración en los sistemas y no hubo robo de contraseñas ni de información sensible", indicó un portavoz de Facebook.