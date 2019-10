Henrique Capriles condena xenofobia de excongresista Esther Saavedra: "Usted es una vergüenza para la política del Perú"

En una de sus últimas apariciones como congresista de la República, Esther Saavedra de la bancada de Fuerza Popular, dio un lamentable espectáculo al pedir al presidente Martín Vizcarra el cierre de las fronteras para que no ingresen extranjeros delincuentes a nuestro país y no ser "el patio trasero de América Latina".



"Un millón de inmigrantes entre legales e ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos. Es el presidente de todos los peruanos, no de los extranjeros. Venezolanos, malos o buenos tienen que salir del Perú", fue el vergonzoso discurso de Esther Saavedra en el Pleno del Congreso.

Ante estos comentarios Henrique Capriles, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, protestó y le respondió con todo a la exparlamentaria.



"Condenamos estas declaraciones XENÓFOBAS de la Congresista peruana @EstherSVoficial. ¡Usted es una vergüenza para la política en Perú y en el mundo!¡RESPETE al Pueblo venezolano víctima de una Dictadura hambreadora! #ContraLaXenofobia" , escribió en Twitter Henrique Capriles.

Inmediatamente cientos de peruanos le respondieron y le indicaron que "por suerte esa mujer que expresa pestes, ya no es más una congresista de Perú, se fue con la disolución del parlamento" y se disculparon por los improperios de Saavedra.



"Como peruano, pido disculpas a los buenos venezolanos, que muy alegres y entusiastas ganan cada sol con mucho esfuerzo. Por otro lado, la ex congresista @EstherSVoficial no nos representa y no lo hará más".