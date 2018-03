Nicolás Maduro , presidente de Venezuela, usó su cuenta de Twitter para poder enviar un afectuoso saludo a todas las familia. Maduro también citó a Chávez por Semana Santa.



"Con esta misa se dio inicio a una semana de reflexión y unidad en nuestra Patria. Chávez ya lo decía y hoy es bueno reiterarlo: Jesús estaba con los pobres y era revolucionario. Les deseo una Semana Santa en familia", escribió Nicolás Maduro en su cuenta personal de Twitter.



Sobre Cataluña



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este sábado como una "vergüenza" que cinco líderes independentistas de Cataluña hayan sido enviados a prisión preventiva el viernes por la justicia española.



"Qué vergüenza lo que está pasando en España. Presos políticos catalanes solo por sus ideas. Más allá de que se esté de acuerdo o no con esas ideas (...), es una vergüenza que los persigan y los metan tras las rejas", dijo Maduro durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores.



"No opino sobre el tema de la independencia (de Cataluña). No me meto en los asuntos internos de España, pero realmente me indigna que persigan a la gente por sus ideas", agregó el mandatario.



Un juez del Tribunal Supremo español ordenó la prisión provisional de cinco dirigentes acusados de "rebelión" por su papel en la tentativa independentista catalana de octubre pasado, entre ellos el candidato a presidente region



Nicolás Maduro reitera que vendrá al Perú para la Cumbre de las Américas