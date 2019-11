El expresidente brasileño Lula da Silva salió de la prisión de Curitiba tras beneficiarse de una decisión de la Corte Suprema. El exmandatario del país sudamericano llevaba 19 meses encarcelado por corrupción y la justicia de ese país no le permitió ser elegible en las últimas elecciones.



El líder histórico de la izquierda salió sonriente de la sede de la Policía Federal, donde cumplía su pena desde abril de 2018, y fue rodeado por una multitud enardecida de partidarios que lo aclamaba.



Su compañera sentimental, Rosángela da Silva, con quien anunció que se casaría una vez libre, lo abrazó apenas salió del recinto.



Lula da Silva ofreció un discurso en un escenario montado para los cientos de manifestantes que lo esperaron en la prisión estatal de Curitiba. Luego, se retiró para ir a su casa en la ciudad de Sao Bernardo, en Sao Paulo, para reunirse con su familia este fin de semana.



"Queridos compañeros y queridas compañeras, no saben lo que significa que yo esté aquí con ustedes. Toda mi vida he estado hablando con el pueblo brasileño y no pensé que hoy podría estar aquí. Intentaron criminalizar a la izquierda, no puedo irme de aquí sin agradecerles", dijo Lula da Silva ante los cientos de vivas de sus seguidores.



Un juez de ejecución de penas determinó poco antes que ya "no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia", después que la Corte Suprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.