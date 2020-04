Coronavirus México | Últimas noticias | Miles de médicos y enfermeros en el mundo luchan y arriesgan sus vidas contra el COVID-19. Sin embargo, en otros lados son víctimas de agresión como sucede en el país azteca donde el personal médico se enfrenta a la discriminación.

A través de su cuenta de Facebook, Rafael Ramírez Morales, quien es un enfermero que trabaja en una clínica del IMSS en Mérida, Yucatán, contó su mala experiencia que tuvo cuando se trasladaba al nosocomio para atender a pacientes con coronavirus.

“Mientras esperaba mi transporte, dos sujetos en moto me tiraron UN HUEVO en el uniforme, pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada, mientras ellos se retiraban a carcajadas”, comentó el enfermero en la publicación que se volvió viral en Facebook.

Rafael calificó la acción como “cobarde” y agregó que dan lo mejor de sí para tratar a pacientes con coronavirus: “¡Entiende! que somos nosotros los profesionales de la salud, que día a día damos la mejor cara para atender a tu familia enferma y lo hacemos como nos gustaría que atendieran a la nuestra, y que somos nosotros los que en estos momentos estamos haciéndole frente a esta contingencia y me pregunto si, ¿es está la forma en la que nos alientan para seguir trabajando?, ¿es esa la forma de mostrar un poco de empatía?”

Finalmente, el enfermero mexicano sostuvo: “No estoy molesto, estoy muy triste al ver que la sociedad en la que vivimos nos trata como si nosotros hiciéramos mal las cosas, ¡No lo merecemos! ¿Tengo miedo de ir a trabajar? ¡CLARO QUE LO TENGO!", concluyó.

En México está siendo usual que agredan al personal médico durante la pandemia por el coronavirus. Por eso, Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha pedido ser más empáticos con los médicos, enfermeros y el personal administrativo de los hospitales y las clínicas.

Publicación en Facebook del enfermero agredido.

