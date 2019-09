Desnudan y mutilan manos a menor de 15 años y dejan sus extremidades en su escuela 

Un adolescente de 15 años sufrió la mutilación de manos, presuntamente por un grupo armado que se adjudica "hacer limpia" en Veracruz, México. Aunque el menor fue hallado con vida, su estado es delicado.

Adrián Mariano "N" fue descubierto desnudo, cubierto de pintura gris y con un mensaje pintado en la espalda que decía: "Por rata me pasó esto".



Según las autoridades, el adolescente presentaba un shock hipovolémico por amputación de manos.



Las extremidades del menor, que fueron encontradas en su escuela, la Secundaria Técnica Industrial No. 2, estaban contaminadas por lo que no será posible una cirugía para rehabilitarlas a la víctima. Además, informaron que no cuentan con personal médico especializado y la tecnología adecuada.



Mutilan las manos a adolescente de 15 años, al parecer lo secuestraron y luego lo liberaron. #DeIdayVuelta con @rebecasaenzdz | https://t.co/5arGxkpqJqpic.twitter.com/LoJrBL0BLX — adn40 (@adn40) September 2, 2019

Tras este hecho, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que no se permitirá que grupos criminales "hagan limpieza" y cometan crímenes impunemente.



"Todas las personas a quienes se les atenta contra su vida son víctimas y no vamos a permitir o tolerar a grupos delictivos que aduciendo una supuesta 'limpieza' hagan ese tipo de actos criminales", dijo García Jiménez

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda del comando armado.