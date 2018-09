Un estudiante universitario que fue quemado vivo junto a su tío en la ciudad de Puebla en México, a manos de una turba de personas que los acusó de ser ladrones de niños, dejó un mensaje con un presagio de lo que iba a ocurrirle en su cuenta de Facebook.



Se trata de Ricardo Flores Rodríguez (21) estudiante de Derecho de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, quien fue confundido por un ladrón de niños, informaron los medios de México.



Según los deudos, Ricardo y su tío Alberto Flores Morales estaban trasladando material de su trabajo y decidieron quedarse a tomarse una cerveza en su camioneta. Ellos no imaginaban el grave peligro que corrían.



Una turba descontrolada los sorprendió y los acusó de dedicarse a robar niños. De inmediato fueron obligados a bajarse de la unidad y los golpearon duramente, reportaron las autoridades de México.



"Fueron a traer material para seguir trabajando y por el cansancio se pararon en una tienda a tomarse una cerveza y esa fue la causa por la que dijeron que eran robachicos, los confundieron, inocentemente fueron a ese lugar, no era el momento ni el lugar."



La Policía y los familiares de las víctimas no pudieron hacer nada para controlar a la turba, que terminó por prenderle fuego a ambas víctimas.



Este caso ha causado gran conmoción en México y pone en evidencia la falta de autoridad en esta zona. De Ricardo se sabe que además de ser estudiante tenía a sus padres en los Estados Unidos.



Precisamente horas antes del fuenesto hecho, Ricardo Flores escribió en su cuenta de Facebook: La vida es una ruleta rusa todos tienen que apostarle, reportaron los medios de México.