Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de jefes’ o ‘El Padrino’ del narcotráfico, fundador del desaparecido Cartel de Guadalajara y ‘maestro’ de capos de la droga como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el ‘Güero’ Palma, concedió una entrevista por televisión a la cadena Telemundo luego de 32 años de prisión.

El exbarón de la droga, a quien se le notó con la salud muy deteriorada, reveló que su estado no es el mejor y que solo espera la muerte en el penal estatal de Puente Grande.

“No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias. Me privaron de la vista, me privaron de los oídos, y como ve, no puedo caminar”, dijo en la entrevista con la periodista Issa Osorio.

Miguel Ángel Félix Gallardo explicó que ha perdido la vista de un ojo y que se está quedando sordo. Además, perdió la sensibilidad de algunas partes del cuerpo y, actualmente, sufre de una neumonía grave, por lo que debe usar oxígeno.

“Mi salud es pésima. Mi familia, está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida. Ninguno. Puesto que perdí todo, perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, agregó, quien alguna vez fue considerada el capo de capos que controlaba el mercado de la cocaína en México y negoció directamente con Pablo Escobar el envío de droga hacia Estados Unidos.

Miguel Ángel Félix Gallardo pidió al camarógrafo de Telemundo que le acercara la cámara para que vea cómo se encuentra su ojo. “Estoy completamente ciego. Completamente sordo”, agregó.

El brazo del exnarcotraficante se encuentra quebrado porque cuando caminó se resbaló y se golpeó. Asimismo, el mexicano dijo que se encuentra con neumonía “grave, muy grave”.

¿QUIÉN FUE ‘EL JEFE DE JEFES’?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Antes de vender cocaína y marihuana, se dedicaba a robar autos.

Cuando era joven trabajo en la Policía Judicial del estado como “madrina”, personas protegidas por agentes de la policía que realizan tareas ilegales en las investigaciones, como torturar detenidos o extorsionar a sus familias.

Luego, fue guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968), con quien mantenía una extensa amistad.

Miguel Ángel Félix Gallardo fundó el cartel de Guadalajara. (DEA).

Fue durante esos años que Miguel Ángel Félix Gallardo se asoció con Manuel Salcido Uzeta, más conocido como ‘El Cochiloco’, Ernesto Fonseca Carrillo, alias ‘Don Neto’ y Rafael Caro Quintero, para fundar el Cartel de Guadalajara.

Durante 15 años, el ‘Jefe de jefes’ creó una poderosa organización que controlaba el tráfico de amapola y marihuana en Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nayarit.

A principios de los años 80 comenzaría un contacto con Colombia para comprar cocaína y llevarla a Estados Unidos. De los sudamericanos, sobre todo de Pablo Escobar, aprendió a mover la droga en pequeñas aeronaves. Además, fue el primer narcotraficante mexicano en unir un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México. De allí, la mercancía se enviaba por tierra a los estadounidenses.

Se le considera el ‘Jefe de jefes’ porque cambió la historia del narcotráfico y es considerado maestro de los narcotraficantes más reconocidos actualmente como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Luis Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, Juan José ‘El Azul’ Esparragoza Moreno y Pablo Acosta Villarreal.

