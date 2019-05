Se arrancó los ojos con sus propias manos y casi se mutila los genitales después de terminar con su novia 

En Paraguay, el estudiante de medicina de origen brasileño, Ugo Leonardo Da Costa Jardim (34), se sacó los ojos con sus propias manos y casi se mutila los genitales después de terminar con su novia. El joven había dejado un tratamiento psiquiátrico hace unos meses, informaron los médicos.

Según los medios de Paraguay, Da Costa Jardim salió de la capilla San Blas de Ciudad del Este alrededor de las 10:20 y se quitó la ropa en el barrio Juan E. O'Leary, más conocido como barrio Catedral. Luego, se arrodilló y alzó las manos al cielo, posteriormente comenzó a arrancarse el ojo izquierdo, logrando extraer completamente el globo ocular con el nervio óptico. Cuando quiso seguir con el ojo derecho, fue detenido por los transeúntes, aunque ya se lo había arrancado también. Sin embargo, las personas que lo rodearon lograron que no se extirpe los testículos.



Un día antes, Da Costa Jardim se confesó en la misma capilla, pero regresó al día siguiente para cometer este acto que ha conmocionado a la sociedad paraguaya.



"Él llegó ya sin ambos globos oculares. Es la primera vez que vimos una automutilación por lo doloroso que será. Evidentemente hay una enfermedad de base psiquiátrica”, señaló a las radios 1000 AM y R800 AM el médico Federico Schrodel, director del Hospital Regional de CDE de Paraguay.



"Sus compañeros dicen que es una persona muy religiosa, es de Sao Paulo, de donde hace cinco días regresó a CDE, donde cursa sus estudios. Él comentó a un compañero que terminó una relación y que estaba muy triste", agregó el galeno.



Aunque también se detalló que pudo haber consumido drogas, Schrodel indicó que sus compañeros sostuvieron que el brasileño no consumía ni alcohol.



El galeno sostuvo que Da Costa Jardim había dejado el tratamiento psiquiátrico que lleva desde niño cuando a los cinco años perdió a su padre y a los ocho años a la madre. Lamentablemente, desconocen su diagnóstico.



Por el momento, el joven está recibiendo fuertes calmantes y este sábado se tendría el resultado del estudio psicológico y además toxicológico. Luego será llevado al Brasil, donde antes vivía con sus tíos.