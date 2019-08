Tiroteo en Texas: Acosan en redes a homónimo de presunto autor de los disparos

Lo que ha ocurrido en El Paso, Texas, es sin duda una tragedia que enluta a todo Estados Unidos. Las primeras informaciones señalan que al menos 15 personas han fallecido tras el tiroteo en Walmart y varias personas han resultado heridas.

Robert Gómez, sargento del Departamento de Policía de El Paso, dijo a la prensa que "solo una persona fue detenida". Dicho sospechoso ha sido identificado como Patrick Crusius y, como era de esperarse, en redes sociales los cibernautas han buscado hacer "justicia" a su modo.

En Facebook, por ejemplo, el primer perfil que figura al escribir Patrick Crusius, es el de un joven de Montgomery (Alabama), que trabaja en ventas y no duda en demostrar el amor que siente por su novia en distintas fotos y, pese a ello, está siendo acosado por cientos de personas que lo han confundido con el sospechoso de la matanza.

“Vaya chicos. ¡Yo no soy el tipo que crees que estás buscando! ¡Nunca he estado en Texas y no me veo como el tipo!”, ha escrito en su cuenta luego de recibir miles de comentarios y reacciones.

Luego de los insultos iniciales, ahora varios cibernautas se han percatado del error y se han disculpado, otros han enviado saludos y unos pocos hacen burla del tema, pese a la tensa y triste situación que atraviesa el país tras lo sucedido. Los comentarios e invitaciones de amistad en Facebook no cesan.

Como se recuerda, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que hay "muchos muertos" en el "terrible" tiroteo ocurrido esta mañana en un centro comercial de El Paso, y prometió total ayudar federal a las autoridades locales y estatales.



Patrick Crusius de Alabama recibe miles de comentarios tras el tiroteo en Texas. (Foto: Facebook) Patrick Crusius de Alabama recibe miles de comentarios tras el tiroteo en Texas. (Foto: Facebook) Patrick Crusius de Alabama recibe miles de comentarios tras el tiroteo en Texas. (Foto: Facebook)

​El tiroteo provocó pánico en la zona comercial más grande de la ciudad, repleta al inicio del fin de semana. El incidente comenzó aproximadamente al mediodía en el estacionamiento de la tienda por departamentos Walmart.