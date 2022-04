Hace unas semanas no se conocía del estado del corresponsal de Fox News, Benjamin Hall, tras un ataque de las tropas rusas en Ucrania. Al fin se conoce que está mejor, pero lastimosamente perdió un pie, media pierna y la visión de un ojo.

Según La Nación, el periodista británico se siente afortunado por estar con vida tras un bombardeo. Hall, de 39 años, estaba en Ucrania desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero.

Su equipo informaba para la cadena estadounidense Fox News en Horenka, a las afueras de Kiev, cuando su vehículo fue bombardeado por los rusos el pasado 14 de marzo.

Su camarógrafo irlandés Pierre Zakrzewski y su productora ucraniana Oleksandra Kuvshynova fallecieron. Él hizo la publicación en honor a su equipo.

“Han pasado más de tres semanas desde el atentado en Ucrania y quería empezar a compartirlo todo. Pero primero tengo que rendir homenaje a mis compañeros Pierre y Sasha, que no lo lograron ese día”, comentó Hall en Twitter, pero luego eliminó.

Reapareció el periodista Benjamin Hall de Fox, fueron atacados en Ucrania mientras cubrían la invasión rusa, perdio media pierna, un ojo y problemas de oído y mano. Su camarógrafo y productor murieron. pic.twitter.com/3YwNKqUAL5 — wijors (@wijor) April 8, 2022

Él compartió una imagen de él mismo vendado y con un parche de ojo. ”Para resumirlo, he perdido media pierna en un lado y un pie en el otro. Una mano está siendo recompuesta, un ojo ya no funciona, y mi audición está bastante estropeada... pero en general me siento muy afortunado de estar aquí, y es la gente que me trajo aquí la que es increíble”. añadió.

