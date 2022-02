Decenas de personas resultaron intoxicadas por consumir cocaína adulterada en un barrio de Buenos Aires (Argentina) y veinte han fallecido, según las cifras oficiales del Gobierno. Bajo este contexto, la televisión argentina presentó el caso de Walter, un sujeto que sobrevivió a esta droga adulterada, dos veces.

Residente de Puerta 8, zona de donde salió la cocaína adulterada, Walter dio una entrevista a Telefe y contó que consumió la droga envenenada, pero que salió airoso.

“Tuve un Dios aparte, me desplomé en mi casa, pero no sé cómo me levanté. Sentí que me moría y esto es la primera vez que me pasa”, contó el joven a la prensa.

Sin embargo, la abstinencia hizo estragos en Walter y por la noche volvió a consumir, esta vez fue conducido desvanecido al Hospital Posadas cargado por tres hombres y su esposa de acompañante con su hijo en brazos, según se aprecia en las imágenes de la televisión argentina.

En la entrevista que dio en la mañana, Walter relató que le salvó la vida a un amigo que también había consumido la droga adulterada, que le sacaron la prótesis dental para liberar su lengua porque estaba sufriendo un ataque de epilepsia.

En el Hospital Posadas, la madre de Walter explicó el mal estado de su hijo, que fue resucitado y por ahora está entubado.

“Hoy lo vi sentado, no abrió los ojos, no me habló, pero de un 10, lo vi en un 7 a mi hijo (...) cuando lo vi en la ambulancia estaba muerto, duele decirlo en el alma, pero mi hijo estaba muerto en la ambulancia, lo trajeron y lo resucitaron, le dieron vida”, dijo a Telefe la madre.

20 muertos por cocaína adulterada

Gran conmoción ha causado en Argentina la muerte de 20 personas por consumir cocaína adulterada adquirida en un barrio miseria de la provincia de Buenos Aires, 30 personas están internadas (11 se encuentran con respirador) y 35 bajo observación médica en guardias de hospitales en once localidades.

Los pacientes perdían el conocimiento a minutos de consumir la cocaína y en ese estado llegaban a los hospitales, según han repetido diversas autoridades en los medios.

La droga que incautaron las autoridades en los registros se encuentra en envoltorios de nylon rosa que contiene la sustancia blanca en el interior.

La Justicia se encuentra realizando las pericias del componente que se encontró en esos envoltorios y que se agregó a la cocaína. Las autoridades provinciales estiman que puede tratarse de una sustancia que contenga opioides por la respuesta favorable de los pacientes al tratamiento con Naloxona en los hospitales.

Con información de EFE.

