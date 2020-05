Donald Trump volvió a negar la participación de su gobierno en un supuesto fallido complot en Venezuela para retirar del poder a Nicolás Maduro, y señaló que si ordenaba una incursión al país sudamericano sería una “invasión”.

"Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto", afirmó Trump en una entrevista con Fox News.

"Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería llamado un ejército", dijo.

"Sería llamado una invasión", afirmó.

Localización del estado La Guaira, en donde el régimen de Maduro asegura haber frustrado una "invasión" por mar desde Colombia. (AFP).

"El gobierno no tiene nada que ver con eso", dijo Trump, quien ya había negado la implicación de Washington el martes.

Maduro, cuya salida del cargo promueve Estados Unidos desde hace más de un año por considerar fraudulenta su reelección, denunció que el gobierno de Trump estaba detrás de una presunta incursión marítima llevada adelante entre el 3 y 4 de mayo por “mercenarios” que planeaban sacarlo del poder.

Una veintena de personas fueron detenidas en el marco del denunciado operativo, entre ellas dos identificados como estadounidenses, “miembros de la seguridad” de Trump, según Maduro.

El régimen de Maduro dijo que la trama fue financiada por el líder opositor respaldado por Washington, Juan Guaidó, y que dos exsoldados de las fuerzas especiales estadounidenses estaban entre la veintena de detenidos. Otros ocho presuntos atacantes resultaron abatidos, según Caracas.

Maduro aseguró que los dos estadounidenses, a quienes identificó como Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, “han confesado su culpa”.

En la entrevista con Fox News, Trump dijo no saber nada al respecto y calificó a los supuestos invasores como "un grupo deshonesto".

"Obviamente, no fue dirigido por el general George Washington", dijo burlonamente. "Este no fue un buen ataque. Creo que fueron atrapados antes de tocar tierra".

El jueves, el jefe de la diplomacia estaodunidense, Mike Pompeo, urgió a Maduro a dejar el poder para permitir “restaurar la democracia” en Venezuela, recordando además que el mandatario venezolano ha sido inculpado por “narcoterrorismo” en Estados Unidos.

El Departamento de Estado ofrece desde fines de mazo una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita detener a Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de usar la cocaína “como un arma” contra ese país en las últimas dos décadas.

Fuente: AFP