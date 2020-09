El perro cantor de Papua Nueva Guinea, una raza que se creía extinta desde hace 50 años, aún existe, según señala un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Esta raza se distingue por su característica vocalización. Son únicos porque son capaces de producir sonidos armónicos con calidad tonal, similar al de lobos o ballenas.

“Exhiben aullidos tonales inquietantes, con modulaciones frecuentes dramáticas que no son características de ningún otro canino. Los grupos a veces aúllan en armonías bien definidas”, describe James McIntyre, coautor del estudio.

La investigación, realizada a través de pruebas de ADN de perros salvajes capturados con jaulas en las montañas de Oceanía, demuestran que varios de estos eran genéticamente similares a los casi 300 perros cantores que se encuentran en cautiverio.

No obstante, los científicos señalan que la coincidencia de ADN de los especímenes comparados no es exacta, dado que son animales que llevan separados genéticamente varias décadas.

TE PUEDE INTERESAR