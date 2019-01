Madre mató a su hijo de 9 años a golpes durante cinco horas porque perdió su celular | VIDEO | FOTOS

En YouTube se viralizó cuando una mujer asesinó a su hijo, de 9 años, a golpes y lo dejó sin comer por perder su celular, en China. El aterrador momento fue registrado por las cámaras de seguridad.

Según las imágenes de YouTube, el niño perdió el celular cuando estaba jugando en la nieve y aunque lo buscó desesperadamente nunca lo halló.



Cuando el menor se acercó a su madre para decirle que perdió su celular, la mujer lo llevó a casa, agarró un palo de madera, lo ato de pies a cabeza en una silla y lo golpeó durante cinco horas, además de dejarlo sin comer, aunque eso ya no se registra en las imágenes de YouTube.



Al día siguiente, después de un día de golpiza la mujer encontró al menor en el piso de su habitación. Cuando los paramédicos llegaron a la casa no pudieron hacer nada con el estado del menor, quien ya había fallecido, en China.



Tras ser capturada, la mujer se defendió indicando que no lo había golpeado cinco horas, sino que había sido cinco golpes en cinco horas, aunque habrían otras imágenes de YouTube que registraron la violencia.



Según China News, la mujer era amable con los vecinos, pero era calificada de "inflamable y explosiva" como se ve en el video viral de YouTube.