Destapó infidelidad de su pareja con su mejor amigo de 20 años, un diputado de Nicolás Maduro

¡Escándalo en una fiesta chavista en Venezuela! En YouTube se viralizó cuando un hombre denunció que el diputado Alberto Sobalvarro, su amigo desde hace 20 años, tiene un amorío con su esposa.



La fiesta que se realizó en Zulia, Venezuela, fue organizado por un hombre, quien no fue identificado en el video de YouTube, solo para desenmascarar a quien consideraba su mejor amigo.



Cuando todos estaban reunidos, el sujeto quiso decir unas palabras a los asistentes, quienes lo oyeron atento, aunque luego se sorprendieron con el final del video viral de YouTube.



"Graben, graben bastante (...) Hoy he descubierto algo, de verdad, que en mi mente ya sospechaba y en mi corazón (también)", inició el hombre, indignado, en las imágenes de YouTube.



Luego, el organizador de la reunión se dirigió a su mejor amigo: "Alberto, te conozco por más de 20 años, eres padre de mi gran hermano y amigo, pero cortejar a mi mujer es de poco hombres", mencionó el hombre en el video de YouTube.



Aunque se desconoce la identidad de la mujer, se presume que se trata de Daliana Meleán, quien podría estar relacionada con Tirso y Willy Meleán, famosos criminales y cabecillas de la banda 'Los Meleán', ubicada en Zulia, Venezuela.



"Aquí están todos los mensajes que Daliana y tú se han pasado", sostuvo el hombre que aparece en las imágenes de YouTube, alzando el celular con los chats entre los infieles.



"Daliana anda buscando un departamento de 40 mil dólares y yo le digo ¿de dónde los saca? Ahora ya sé de dónde los sacó. De donde está sacando el departamento de 40 mil dólares, que tú se lo vas a dar", dijo el afectado, quien se mostró triste por lo que hizo su amigo.



"Te agradezco en el alma toda esta amistad sincera y profunda que me demostraste en estos 20 años", le dijo el hombre que fue traicionado por el político como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Los invitados, que aparecen en YouTube, comenzaron a retirarse de la reunión: "Daliana te agradezco por estos dos años que ha compartido conmigo hipócritamente", agregó.



Posteriormente, la mujer lo encaró, insultó y él respondió lanzando el celular a la pileta: "Ya sé, yo no valgo la pena. Allá está tu teléfono", concluyó en un video que se volvió viral en YouTube en pocas horas en Venezuela.