Sheyla Rojas estaría otra vez con el corazón alborotado, esta vez con un adinerado empresario italiano

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán de que el novio coreógrafo de una conocida salsera, cuyo nombre artístico hace referencia al fuego, estaría en saliditas nada santas con una bailarina de la academia de ‘El gran show’, pues ya han sido vistos moviendo el esqueleto en una concurrida discoteca miraflorina. Hummmm...



GISELA VALCÁRCEL hizo una pijamada con todas las chicas de ‘El dúo perfecto’ y hablaron de sus experiencias en el amor. Asuuu...



ETHEL POZO aseguró que ella es paz y amor con todo el mundo, y que el elogio que le hizo a MAGALY MEDINA fue sincero y de corazón. Manya...



IVANA YTURBE negó que se haya perfilado el rostro y aumentado las ‘bubbies’. Dice que su cambio es porque bajó de peso tras estar mal del estómago en el Viejo Continente...



Las malas lenguas juran que SHEYLA ROJAS estaría otra vez con el corazón alborotado, pues dicen que estaría en coqueteos con un adinerado empresario italiano. No aprende...



La ‘Chata’ VANESSA TERKES dijo que está tranquila y feliz, pues al parecer ya choteó al empresario cebichero... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga cariñitos... Suuuaaaveee.