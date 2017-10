Programa de Andrea San Martín fue sacado del aire por bajo rating [VIDEO]

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que el programa que ANDREA SAN MARTÍN conducía por ‘NexTv’, ‘Fama TV’, fue levantado del aire por bajo rating. Nooo...



SANTI LESMES se lució en la alfombra roja de ‘Somos Néctar’ con su nueva pareja Alejandra, quien fue ‘Miss Chiclayo’. Manya...



REBECA ESCRIBENS arrancó más de una carcajada en ‘América espectáculos’ cuando dijo: ‘Foquita, soy tuya’, al saber que ya no había entradas para el partido Perú-Colombia. Qué buena...



CHRISTIAN MEIER sí que está enamorado de ALONDRA, pues comentó, en redes sociales, que le gustaba la modelo con su look sencillo o glamoroso, después que el maquillador NANDO MASÍAS preguntó con qué look preferían a la ‘ojiverde’. Asuuu...



KUKULI MORANTE prefiere no meterse en la bronca de MÓNICA SÁNCHEZ y KARINA CALMET, pero espera que la paz reine en el medio artístico. Cruza los dedos...



Somos fuga, porque mi amorcito calienta motores para el partidazo que nos jugaremos mañana... Suuuaaaveee.