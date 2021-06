HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... TULA RODRÍGUEZ dijo que ella es la nueva ‘CHOCA’ de América Televisión, ya que de lunes a viernes está en ‘En boca de todos’ y los sábados y domingos en ‘Emprendedores’, y asegura que hay que agarrar toda la chambita que llega, porque es ‘camiseta’. Buena...

ANDREA SAN MARTÍN y SEBASTIÁN LIZARZABURU ‘aumentaron la familia’ y dieron un paso más en su relación, pues adoptaron un gatito y dijeron que ‘el pasado, pisado está y no vuelve más’. Asuuu... ANGIE ARIZAGA afirmó que de una pareja aprendió que no se regresa más con el ex. Hummm...

La cantante CIELO TORRES disfruta sus vacaciones en Estados Unidos y compartió su visita a Disney, donde está ilusionada como una niña. Buena... La Miss Perú JANICK MACETA no deja de chambear y ayer estuvo en Cañete conociendo a nuevas candidatas para el próximo concurso. Manya... MAYRA COUTO señaló que está en Perú con su novio, quien sería colombiano, pero no dejó ver su rostro. Hummm...

AMANDA PORTALES reveló que será abuela de una niña. Felicidades... DAYLIN CURBELO y sus hermanas mellizas la siguen rompiendo con su versión en salsa del tema ‘No sé’... Somos fuga porque mi amorcito está listo para una pichanguita... Suuuaaaveee.

