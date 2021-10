HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... MELISSA PAREDES señaló que no es amiga de su expareja, IGNACIO BALADÁN, pero resaltó que no tiene problema en saludarlo cuando coinciden en el canal. Manya...

ETHEL POZO contó que su mamá GISELA VALCÁRCEL viajó a Cannes en busca de nuevos formatos de programas para su productora y por eso que el jueves de la semana pasada grabó la gala de ‘Reinas del show’ de esta noche. Hummm...

A propo, la conductora TULA RODRÍGUEZ reiteró en ‘En boca de todos’ que está solterita y sin compromiso. Uyuyuy...

¿Le mandó una indirecta a Paula Arias?

TOMÁS MEDRANO utilizó sus redes sociales para aclarar que la madre de sus hijas, la cantante PAULA ARIAS, no fue quien puso fin a la relación, sino que él no quiso regresar con ella. Me muero...

MAJU MANTILLA y RICARDO RONDÓN vacilaron a JOTA BENZ por un supuesto embarazo de la ‘negrita’ ANGIE ARIZAGA, pero él solo atinó a reírse y ponerse un poco nervioso...

SUSY DÍAZ viajará a Francia con Walter Obregón porque revela que él quiere conocer la ‘Torre Fiel’. Quéeee... Ahora sí me quito porque mi amorcito me dará mucho cariñito... Suuuaaaveee.

