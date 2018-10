HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



ETHEL POZO se convertirá en la ‘hada reina’ en el musical ‘Hadas’, que se estrena este 3 y 4 de noviembre en el teatro ‘Municipal’ de Lima... La conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ dice que este reto lo asume con gran responsabilidad...



Cuentan que GISELA VALCÁRCEL grabará esta semana en ‘De vuelta al barrio’ y que la rubia aparecerá con un look irreconocible...



YVONNE FRAYSINETT dijo que extraña a su hija LUCÍA, quien vive en Argentina, pero que entiende su decisión de estudiar actuación en tierras gauchas...



HERNÁN VIDAURRE imitó al saliente alcalde de Lima y espera que no se moleste como pasó con CARLOS ÁLVAREZ. Cruza los dedos...



ANGIE JIBAJA le ‘metió su chiquita’ a JEAN PAUL SANTA MARÍA, pues le recordó que ‘choleaba’ a todo el mundo y terminó cantando cumbia. Esteee...



AÍDA MARTÍNEZ reiteró el pedido a sus fans que no se asusten, porque solo se sometió a un tratamiento con láser para tener una piel más sana y linda en su rostro. Ayayayy...



Somos fuga, porque mi amorcito está listo para darme unos masajitos... Suuuaaaveee.