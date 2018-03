Brunella Horna hizo fiestón para celebrar sus 21 años [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... BRUNELLA HORNA tiró la casa por la ventana por sus 21 años, pues hizo un tremendo tonazo en su casa de playa y contrató a MARISOL ‘La Faraona’ para que sus invitados bailen a ritmo de cumbia. Luego, todos se fueron a seguirla a una conocida discoteca del sur. Manya...



FACUNDO GONZÁLEZ y el bailarín LUCAS PIRO fueron ayer a visitar al ‘ZORRO ZUPE’ al penal de Ancón II llevándole víveres...



La modelo LUCIANA FUSTER y AUSTIN PALAO están más templados que cuerda de guitarra, pues paran juntos de arriba para abajo...



Me pasan el talán que MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE estuvieron disfrutando su fin de semana en la playita, junto a ANDRÉ CASTAÑEDA y POLY ÁVILA...



La conductora MAGALY MEDINA estuvo ayer muy temprano en las instalaciones de Latina para los ensayos de su programa ‘La purita verdad’, que se estrena hoy. Suerte...



Me chismean que FERNANDA KANNO y el recordado ‘Pollo gordo’ se vacilaron de lo lindo en un show del ‘Grupo 5’... Bueno, soy fuga porque hoy me disfrazo de tigresa. Suuuaveee.