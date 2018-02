Brunella Horna le dio esta sorpresa a Richard Acuña por San Valentín

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... Cuentan que la hijita de ERICK ELERA, FLAVIA, se robó los flashes de los reporteros gráficos, porque la niña posa misma minimodelo. Manya...



Me pasan el talán de que MAURICIO DIEZ CANSECO estuvo cenando ayer con su ex DAYSI ONTANEDA por ‘El día de la amistad’, mientras que su actual esposa, ANTONELLA DE GROOT, estaba en la clínica, pues parece que le empezaron las contracciones del parto. Asuuuu...



YACO ESKENAZI dijo que la pasó de maravilla en Londres y contó que su amigo, el futbolista ANDRÉ CARRILLO, lo invitó a su casa. Ahí conoció a su esposa y a la mamá del seleccionado. Bien ahí...



La modelo BRUNELLA HORNA sorprendió a su amorcito RICHARD ACUÑA , a quien le preparó una cena en su casa de playa, con velas y música de fondo...



ROSÁNGELA ESPINOZA comentó que le da igual si YAHAIRA PLASENCIA ingresa a ‘Esto es guerra’ y jura que no le guarda rencor a nadie. Esteee...



La conductora de ‘Cinescape’, CHIARA PINASCO, alborotó las redes sociales al compartir una fotografía al lado de la cantante KATY PERRY, a quien entrevistó y cuyo reportaje se verá este fin de semana. Manya... Somos fuga porque mi amorcito me pide que le haga su cariñito... Suuuaaaveee.