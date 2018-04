Carlos Cáceda: expareja denunciaría que él no le pasa pensión a sus hijos [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... PALOMA FIUZA dijo que está muy enamorada de FACUNDO, pero que por el momento no piensa ser mamá...



IGNACIO BALADÁN precisó que la pasó bien con SILVANA ALICIA en Miami, pero que solo son amigos porque no han retomado su relación...



TILSA LOZANO se despidió de sus televidentes, sus compañeros y equipo de trabajo. Con lágrimas en los ojos, la conductora aseguró: “Yo nunca me sentí reemplazo de Rodrigo o Gigi, fui parte de un equipo”. Dicen que la ‘Vengadora’ se muda a América para ser jurado en el nuevo programa de GISELA VALCÁRCEL...

Me datean que el arquero de la selección CARLOS CÁCEDA está palteado porque su expareja saldrá a acusarlo en ‘Nunca más’ de no pasarle la pensión a sus hijos. Upss...



RICARDO RONDÓN vaciló a MAGALY MEDINA y dijo que multiplicando 2 (puntos) por 5 (días), efectivamente resultaba 10, cifra que la ‘Urraca’ aseguró que hizo durante el debut de su programa ‘La purita verdad’. Qué buena... Somos fuga porque mi amorcito se alucina emolientero y hoy exprime mis limoncitos... Suuuaaaveee.