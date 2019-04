HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



MAGDYEL UGAZ puso cara de pocos amigos cuando KAREN SCHWARZ le pidió su opinión sobre el ‘jale’ de PEDRO MORAL. La actriz no dijo nada al respecto, pues parece que lo borró de su archivo. Ayayayyy...



A propo, la ‘chinita’ JAZMÍN PINEDO contó que es la mejor amiga de NICOLA PORCELLA, pero nunca supo de la existencia de FARUK GUILLÉN, quien le pagó los gastos del parto de su hijo. Hummm...



Dicen que una productora de ‘Latina’ anda más nerviosa que mamá de torero porque CARLOS CACHO la demandará por poner a ANGIE JIBAJA en pantalla para que lo insulte. Arde, papi..



FEDERICO SALAZAR estuvo el miércoles en una tienda de Larcomar donde iba a comprar unas gafas...



SULLY SÁENZ se pone sensible cuando le preguntan por qué se separó de su esposo canadiense. Snif, snif...



CHRISTIAN DOMÍNGUEZ y CHABELITA celebraron en un ‘yate’ su aniversario y volvieron a jurarse amor. Asuu, tanta ‘azúcar’ da diabetes...



Somos fuga porque mi amorcito anda cantándome ‘Cásate conmigo’, pero me advierte que nuestra boda será ‘chihuán’...Suuuaaaveee.