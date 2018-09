'Chabelita' reveló que cuando el 'Wachimán' la visita siempre se retira antes de la medianoche

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



El cantante PEDRO LOLI formó su agrupación, pero aclaró que no competirá con la orquesta que lidera su amiguísimo CHRISTIAN DOMÍNGUEZ. ¿Será cierto eso?...



Por cierto, ISABEL ACEVEDO, ‘CHABELITA’, reveló que como es una chica de su casa, cuando el ‘Wachimán’ la visita siempre se retira antes de la medianoche. Esteeeee...



ERICK SABATER cumplió años ayer y lo celebró a lo grande. El ex de MICHELLE SOIFER hizo suspirar a sus seguidores en redes sociales, pues publicó una foto de cuando era un bebé: “Dios, gracias por otro año más de vida. Solo te pido salud para lograr y disfrutar todo lo que pongas en mi camino. Pongo todo en tus manos. Hoy vuelvo a nacer de nuevo”, escribió al pie de la imagen. Asuuuu...



La joven actriz ALESSANDRA FULLER está disfrutando su soltería. Así lo demuestra en sus redes sociales, en donde publica hermosas fotos de su viaje a Europa. No hay mal que por bien no venga...



CACHAZA le advirtió a RAFAEL CARDOZO que si este año no hay boda o no le da el anillo, le dice ‘chau’...



RICARDO RONDÓN vaciló a ‘CARLONCHO’ y le dijo que llevaba a ROSÁNGELA ESPINOZA en el corazón, porque su casaca tenía bordadas unas rosas. Manya...



Somos fuga, porque mi amorcito quiere darme su cariñito... Suuuaaaveee.