HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood...



Me cuentan que en ‘VÁLGAME DIOS’ sacarán hoy nuevas imágenes de IVANA YTURBE y MARIO IRIVARREN. Parece que la parejita está nuevamente en saliditas. ¿Habrán revivido las ‘llamas del amor’? ¿Y Foquita?...



Dizque DANIELA DARCOURT estuvo en la clínica y no pudo cumplir con un show pactado, y es que el trabajo, las amanecidas y viajes le están pasando la factura. Guarda ahí...



DEYVIS OROSCO anunció que ahora hará giras con los ‘guerreritos’ en provincias. Esteee...



VANESSA TERKES no lo pensó dos veces y al toque acudió al llamado de ayuda para apoyar a una niñita internada en el Hospital Carrión. Vale...



BRUNELLA HORNA y RICHARD ACUÑA siguen más felices y unidos que nunca, pese a algunas predicciones que aseguran que ya no pasa nada...



YAHAIRA PLASENCIA compró torta por partida doble, ya que su sobrinito estuvo de santoyo y su mami apagó 53 velitas. Felicidades... Ahora sí me quito porque mi amorcito me está pidiendo un masajito...Suuuaaaveee.