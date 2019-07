HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... El cantante LEONARD LEÓN grabó para ‘EL VALOR DE LA VERDAD’, programa que se verá este sábado y donde hablará sobre KARLA TARAZONA y su expareja OLENKA CUBA. Me muero...



EMILIO JAIME desmintió que su ruptura con LUCIANA FUSTER haya sido por infidelidad, tal como se especula. Por cierto, manifestó que la modelo se puso celosa cuando viajó a Puerto Rico con YAHAIRA PLASENCIA para grabar un videoclip. Hummm...



FABIO AGOSTINI indicó que ANGIE ARIZAGA es una linda chica, pero aclaró que solo son amigos y jura que no quiere entablar ninguna relación sentimental con nadie. Por cierto, la ‘Negrita’ coincidió con su examorcito NICOLA PORCELLA en la fiesta de cumpleaños de un conocido productor de América Televisión y ni cruzaron palabra. Asuu...



Me pasan el talán de que MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE se habrían reconciliado por milésima vez, pues ambos compartieron fotografías en el mismo restaurante e incluso ‘VÁLGAME DIOS’ los habría captado ingresando juntos al departamento del ‘guerrero’. Asu...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche lo engría pechito con pechito... Suuuaaaveee.