Gisela Valcárcel feliz con alta sintonía de la final de 'El Artista del Año' | FOTOS

HOLA, MI BARRUNTO . Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Me datean que la modelo MILETT FIGUEROA asistió a la final de ‘El artista del año’ y desde que pisó el canal se acomodó al lado de la barra y tenía loco al barman. Dicen que la vieron chismeando con los bailarines. ¿Será que estaba preguntando por el ‘Pato’...?



Por cierto, me contaron que el programa que conduce GISELA VALCÁRCEL tuvo una alta sintonía y por eso, al finalizar, una manchaza, entre los que estaban MICHELLE SOIFER y ROSSANA FERNÁNDEZ - MALDONADO , se fueron a festejar a una discoteca miraflorina...



A propo, dicen que la ‘MICHI’ anda chocha por el nacimiento de su sobrinito JADEN CHRIS , hijo de su hermana KIMBERLY . Y por eso le regaló al ‘chamaco’ un chupón con incrustaciones de diamantes. Provecho...



DAMIÁN ODE salta en un pie de alegría porque inauguró su autocinema en su local ‘Arnolds’, en Bordemar, Barranco. Dijo que realizar este proyecto fue como meter un gol en el Mundial. Felicidades...



Ahora sí me quito porque mi amorcito está malito del pecho y quiere que esta noche lo caliente con mis besos... Suuuaaaveee.