Gisela Valcárcel sigue siendo llamada 'jefa' por Cristian Rivero 

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



CRISTIAN RIVERO sigue llamando ‘jefa’ a GISELA, pues en la conferencia de la ‘Teletón’ se dirigió así a ella, luego que la rubia le dio el pase para que comentara sobre la cruzada de solidaridad. Asuuu...



Me cuentan que vieron al productor MICHELLE GÓMEZ caminando por el parque Kennedy de Miraflores, bien fresco y como si no sucediera nada, cuando en realidad medio Perú lo busca por unas ‘arrugazas’. Nooo...



La ‘colocha’ MILENA ZÁRATE participó en el piloto de una serie televisiva, y en los avances se ven escenas súper ‘hot’ junto al actor HAVIER ARBOLEDA. Pero aclaró que de lejitos con los desnudos. Asu...



REBECA ESCRIBENS pidió que ya no ‘vacilen’ a SHEYLA ROJAS con PATRICIO PARODI, porque la ‘Leona loca’ es una mujer comprometida y está en otro ‘level’. Manya...



La actriz MARÍA GRAZIA GAMARRA mostró su pancita en las redes sociales. Sus seguidores se enternecieron. Agú, agú, agú...



El productor SANTI LESMES anda por Broadway viendo megamusicales y dijo que DONNA SUMMERS había resucitado al ver el show sobre su historia musical. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para prepararme un rico sudado de mariscos que me pondrá en fa... Suuuaaaveee.

