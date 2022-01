HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... El programa conducido por RODRIGO GONZÁLEZ y GIGI MITRE, ‘Amor y fuego’, no se emitió el día de ayer porque una persona de su equipo dio positivo al coronavirus. Sin embargo, se descartó que se trate de los conductores. ¡A seguir cuidándose!... MELISSA PAREDES reconoció que es celosa con su ‘activador’ ANTHONY ARANDA, pero que él aún no le da motivos. Hummm...

La modelo LUCIANA FUSTER está hoy de cumpleaños y viajó a Miami, donde se reencontraría con PATRICIO PARODI, quien también anda vacacionando por esos lares. Provecho... Me pasan el talán de que HUGO GARCÍA y ALESSIA ROVEGNO viajaron a París para disfrutar de una corta luna de miel. Bien ahí...

MICHELA ELÍAS aseguró que no regresará a ‘Esto es guerra’, porque en marzo se irá a estudiar a Barcelona, pero parece que la ‘sazón’ no tiene el mejor concepto de sus excompañeros porque contó que cuando la operaron de la rodilla ninguno fue a verla, pero si los vio llorando en cámaras y deseándole mejoría. Asuuu... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que juguemos a la botella borracha... Suuuaaaveee.

